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السبت، 28 يوليه 2018 06:43 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى حالة خطرة وتم نقلهم لمستشفى قليوب المركزى

السبت، 28 يوليه 2018 06:17 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى حالة خطرة وتم نقلهم لمستشفى قليوب المركزى الأهالى بالمستشفى
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين فى حادث بقرية سنديون مركز قليوب، إثر انقلاب سيارة اجرة بعد تصادمها مع سيارة تريلا بملف سنديون.

 

وعلى الفور انتقل النائب حسين عشماوى وقوات شرطة مركز قليوب إلى مستشفى قليوب المركزى وتم نقل المتوفين والمصابين التى استقبلتهم المستشفى لإسعافهم.

 

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من سائق السيارة الأجرة ويدعى أحمد إمام عبد اللطيف، واثنين من الركاب ويدعيان ذكريا السيد حسن أبو سقايا ومسعد أحمد حسنين، و8 مصابين أسمائهم كالتالى محمد ماهر أبو سريع 32 سنة، جمال محمد أحمد 32 سنة، محمود كمال سالم 28سنة، محمد خليل على خليل 28 سنة، محمد مجدى فخرانى 33 سنة، مسعد عبد المنعم 37 سنة، محمود محمد سامى 25 سنة ، هناء أحمد زهران 40 سنة.

 

ونعى النائب حسين عشماوى أهالى مركز ومدينة قليوب وبالأخص أهالى قرية سنديون وقلما فى وفاة ثلاثة أشخاص من أهل دائرته بذلك الحادث المروع


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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