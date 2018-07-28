مصرع فلاح لدغه ثعبان بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

لقى فلاح فى الخمسينيات من عمره يقيم بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم مصرعه بعدما لدغه ثعبان، أثناء تواجده بأرضه الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من إبشواى المركزى بوصول المواطن "على س ع" 53 سنة فلاح ومقيم عزبة عبد اللطيف خليفة بقرية العلوية جثة هامدة على إثر لدغة ثعبان، وبالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه "خميس س ع" 50 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، وقرر أنه أثناء عمل شقيقه بالأرض الزراعية ملكه بذات الناحية، لدغه ثعبان فأصيب بحالة إغماء وتوفى فور وصوله للمستشفى، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة لدغة ثعبان، ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 2577 لسنة 2018 إدارى مركز إبشواى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.