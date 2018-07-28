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السبت، 28 يوليه 2018 04:27 م
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مصرع شاب بطلق نارى عن طريق الخطأ فى حفل زفاف ببنى سويف

السبت، 28 يوليه 2018 02:18 م
مصرع شاب بطلق نارى عن طريق الخطأ فى حفل زفاف ببنى سويف جثه -أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرا بإصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء حضوره حفل زفاف بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من مستشفى الواسطى المركزى بوصول عمر. أ - 17 سنة مصابا بطلق نارى.

 

تبين من تحريات المقجم محمود الشريف رئيس مباحث الواسطى، أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل الزفاف اطلق أحد المعازيم أعيرة نارية ابتهاجا بحفل الزفاف فاستقرت إحداها عن طريق الخطأ بصدره وتم نقله إلى المستشفى ليلقى حتفه بعد ساعات من محاولات الأطباء إنقاذه.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 
 

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