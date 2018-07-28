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السبت، 28 يوليه 2018 11:53 ص
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مصرع سائق فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بوادى النطرون

السبت، 28 يوليه 2018 11:34 ص
مصرع سائق فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بوادى النطرون إسعاف - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شهد طريق طريق الخدمات"الكيلو 111 تجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة وقوع تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى مصرع سائق.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات"الكيلو 111 إتجاه القاهرة بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة ر ح ع 42 سنة سائق، ومقيم السادس من أكتوبر جيزة وسيارة نقل قيادة ت س ال ت 36 سنة سائق ومقيم مدينة وادي النطرون.
 
أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولى، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وبسؤال قائد السيارة الثانية قرر بمضمون ماتقدم، وتحرر المحضر اللازم.
 
 
 

 


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