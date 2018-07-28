مصرع سائق فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بوادى النطرون

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شهد طريق طريق الخدمات"الكيلو 111 تجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة وقوع تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى مصرع سائق.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات"الكيلو 111 إتجاه القاهرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة ر ح ع 42 سنة سائق، ومقيم السادس من أكتوبر جيزة وسيارة نقل قيادة ت س ال ت 36 سنة سائق ومقيم مدينة وادي النطرون.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولى، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وبسؤال قائد السيارة الثانية قرر بمضمون ماتقدم، وتحرر المحضر اللازم.