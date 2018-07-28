مدير أمن القليوبية يفاجئ كمين الكورنيش بقسم أول شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، كمين الكورنيش التابع لقسم أول شبرا الخيمة، ورافقه بالجولة مدير المرور اللواء محمد درويش، ووكيل الحماية المدنية، ووكيل المرافق.

وشدد مدير أمن القليوبية، على القوات بضرورة ارتداء الصديرى الواقى، وكذا الفحص الجاد للسيارات والمشتبه بهم والصادر ضدهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، وضبط الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات معدنية.

ووجه مدير أمن القليوبية، بضرورة احترام الحالات الإنسانية وحسن معاملة المواطنين.