محمد بن راشد ينشر صورة نادرة لمحمد بن زايد فى المدرسة

كتب هيثم سلامة

شارك محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صورة نادرة لمحمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه على تويتر، عندما كان طالباً فى المدرسة ويكتب على السبورة عبارة العدل أساس الملك"، والتى ترجع إلى عام 1969.

وعلق محمد بن راشد، على الصورة، قائلاً :" العدل أساس الملك .. صورة قديمة لأخى محمد بن زايد عندما كان طالبا.. قامت الحضارات على العدل ..وقامت دولة الإمارات على العدل .. ما زال عدل زايد محفورا فى تفاصيل الحياة فى الإمارات .. ما زال عدل زايد محفورا فى نفس بو خالد .. يجرى فى دمه .. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله".