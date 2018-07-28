محامى محمد عبد السلام: "الإدارية العليا" أعادت موكلى لانتخابات مصر للمقاصة

كتب هانى الحوتى

قال عاطف الشريف محامى محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم السبت، قبلت طعن موكله ضد حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 47326 لسنة 72 قضائية باستبعاد "عبد السلام" من الترشح على رئاسة مجلس إدارة الشركة، وألغت الحكم الأول.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الإدارية العليا تعادل محكمة النقض، وبالتالى فحكمها نهائى، وأن موكله من حقه الترشح لانتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة يوم 30 يوليو الجارى.

ودعا مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى جمعية عامة عادية يوم 30 يوليو الجارى لاختيار رئيس جديد للشركة بعد انتهاء مدة المجلس الحالى يوم 17 يوليو، ويتقدم على رئاسة الشركة مرشح وحيد أشرف الضبع بعد استبعاد محمد عبد السلام من كشوف المرشحين لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده قبل أن يتم إلغائه.