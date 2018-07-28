محافظ كفر الشيخ: المؤتمرات العلمية تعمل لنشر أحدث وسائل العلاج والوقاية من الأمراض

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، على أهمية المؤتمرات العلمية التى تعمل على نشر أحدث وسائل العلاج والوقاية من الأمراض، مشيراً إلى الدور الكبير الذى تقوم به الدولة فى علاج أمراض الأورام والأمراض السرطانية .

وأضاف محافظ كفر الشيخ للـ "اليوم السابع"، أنه حريص على المشاركة فى العديد من المؤتمرات الطبية بمحافظات الدلتا وخاصة التى تناقش الأمراض السرطانية والأورام، لحرصه على تطبيق أحدث ما توصل إليه الطب لعلاج تلك الأمراض، وأخرها المؤتمر العلمى الثانى لمراكز الأورام، الذى عُقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، أمس الأول الخميس، واستمر لمدة يومين، مشيراً إلى أنه يولى اهتماماً كبيراً باستكمال مركز الأورام الذى بدأ العمل بالمشروع منذ عام ٢٠٠٩، والذى كان من المشروعات المتوقفة بالمحافظة، ويتم إنشائه على مستوى دولى، ويشمل جميع تخصصات الأورام، أهمها الأشعة التشخيصية والعلاجية والرنين المغناطيسى والطب النووى والعلاج الإشعاعى، لحدوث تكامل فيما بين هذه التخصصات التى قد يحتاجها مرضى الأورام بالتزامن مع القضاء على مصادر الأوبئة والأمراض.

يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أشرف على توقيع البروتوكول المشترك بين جمعية مرضى الأورام، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لنقل تبعية مركز الأورام إلى وزارة الصحة، ليتم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، وتزويده وتجهيزه بأحدث المعدات والكوادر الطبية المتخصصة وهيئة التمريض لتحقيق خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام من أبناء المحافظة.