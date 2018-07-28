video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: موافقة وزارة التموين على زيادة حصة الدقيق لمخبزين بمدينة قنا

السبت، 28 يوليه 2018 02:33 م
محافظ قنا: موافقة وزارة التموين على زيادة حصة الدقيق لمخبزين بمدينة قنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا – هند المغربى
إضافة تعليق

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، عن موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية علي المذكرة المقدمة من محافظة قنا بتاريخ 27 يونيو 2018 بزيادة الحصة اليومية للمخبز الآلي المحسن بمدينة قنا من 24 شيكارة / يوم إلي 40 شيكارة  يوم وكذلك حصة مجمع المخابز بالصالحية من 35 شيكارة / يوم   إلي 40 شيكارة / يوم.

وتوجه محافظ قنا بالشكر لوزير التموين على سرعة استجابته مؤكدا علي سعي المحافظة إلي تحسين جودة رغيف الخبز وتوفيره للمواطن فى سهولة ويسر .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا: استعادة 24 فدانا و44 ألف متر مربع بمراكز قنا وقوص ونقادة

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تموين قنا




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة