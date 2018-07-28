محافظ قنا: موافقة وزارة التموين على زيادة حصة الدقيق لمخبزين بمدينة قنا

قنا – هند المغربى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، عن موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية علي المذكرة المقدمة من محافظة قنا بتاريخ 27 يونيو 2018 بزيادة الحصة اليومية للمخبز الآلي المحسن بمدينة قنا من 24 شيكارة / يوم إلي 40 شيكارة يوم وكذلك حصة مجمع المخابز بالصالحية من 35 شيكارة / يوم إلي 40 شيكارة / يوم.

وتوجه محافظ قنا بالشكر لوزير التموين على سرعة استجابته مؤكدا علي سعي المحافظة إلي تحسين جودة رغيف الخبز وتوفيره للمواطن فى سهولة ويسر .