محافظ القليوبية يشكل لجنة من الكهرباء للمرور على محولات الكهرباء لصيانتها

القليوبية نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تقرر تشكيل لجنة من مجالس المدن ومديرية الكهرباء للمرور على كافة المحولات بالقرى والمدن، وإعداد تقرير بحالتها ومدى صلاحيتها للعمل من عدمه وحصر التالف منها ومخاطبة الكهرباء بتقرير مفصل للقيام بصيانة وفحص المحولات بصفة دورية لتلافى مشاكل الاحتراق الذاتى للمحولات والتلف فى ظل موجه الحر الشديدة، التى تعانى منها البلاد وتسببت فى عدد من المشكلات بمحولات القرى.

كانت قرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ، شهدت، الخميس الماضى، واقعة انفجار محول الكهرباء بالقرية مما تسبب فى قطع لتيار عن القرية، وبانتقل محمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وتبين أن المحول جرى إنشائه منذ سنوات ولم يستطع تحمل درجة الحرارة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يجرى حاليا دراسة وصلات المحول بعد أن جرى تبريده بالكامل لمعرفة إمكانية تركيب بعد الوصلات وعودة الكهرباء لحين عمل محول جديد.