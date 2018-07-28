محافظ القليوبية: إزالة 243 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال أسبوع

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن نجاح الأسبوع الأول لفاعليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات التى تتم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وقامت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمشاركة رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية "الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والآثار وهيئة الأوقاف والطرق والكبارى" بشن حملة مكبرة على مدار الستة أيام، حيث تمت إزالة عدد 243 حالة وهى عبارة عن إقامة سملات خرسانية على سطح الأرض الزراعية وكافتيريات ومبانى بالطوب وأكشاك صاج وأسوار حديدية وجراجات سيارات وقاعة افراح ومعدية.

وأكد محافظ القليوبية، على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفى سياق متصل كان قد عقد عشماوى اجتماعات موسعة بكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية للمحافظة للتأكيد من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وكذا التأكد من التنفيذ طبقا للقانون ومراعاة البعد الإنسانى، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم وضع خطة عمل بكل مركز ومدينة للبدء فورا فى تنفيذ قرارات الإزالة بالاشتراك مع جهات الولاية ومديرية الأمن، مؤكدًا على أنه تم اعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة بكل مركز ومدينة ووحدة قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها، وذلك فى إطار الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.