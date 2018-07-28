محافظ الدقهلية: رفع 1283 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات فى حملات مكبرة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، رفع 1283طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حي شرق، بنى عبيد، المطرية، منية النصر، الكردي، شربين، السنبلاوين، بلقاس، دكرنس، الجمالية، المنزلة، طلخا في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم شملت 145 طن بحي شرق المنصورة ، 15 طن بمركز ومدينه بنى عبيد، 115 طن بمركز ومدينه المطرية، 87 طن بمركز ومدينه منيه النصر، 20 طن بمدينه الكردي، 70 طن بمركز ومدينه شربين، 152طن بمركز ومدينه السنبلاوين، 140 طن بمركز ومدينه بلقاس، 129 طن بمركز ومدينه دكرنس، 95 طن بمركز ومدينة الجمالية، 140 طن بمركز ومدينه المنزلة، 175طن بمركز ومدينه طلخا.

وثمن الشعراوي جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمتابعة المستمرة والعمل علي قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.