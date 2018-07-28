محافظ الإسماعيلية يعلن استعدادات الاحتفال بختام عام متحدى الإعاقة

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية الكبيرة التى ستنظمها المحافظة بمناسبة ختام عام ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة بالتعاون والتنسيق التام مع مؤسسة "أدماج" مصر لتطوير التعليم.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن أعتبار عام 2018 عامًا خاصًا لذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة ومن خلال اهتمام كافة أجهزة الدولة بدعم ومساندة هذه الفئة وبذل أقصى الجهود لرعايتهم وأدماجهم ضمن باقى شرائح المجتمع.

وكان المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة قد عقد اجتماعًا نيابة عن المحافظ بحضور أشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتورة كريمة حلمى سويلم، وكيل وزارة التضأمن الاجتماعى ومديرى الشباب والرياضة وفؤاد عبد العزيز، مقرر المجلس القومى لشؤن المعاقين بالإسماعيلية وعمرو محمود السعداوى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أدماج" مصر لتطوير التعليم وعماد حواس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "آدم" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة المقترحات والآراء الخاصة باحتفال المحافظة باليوم العالمى للمعاق وختام نهائيات فعاليات عام 2018 لذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة.

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة على أن احتفال المحافظة هذا العام بتلك المناسبة سوف يكون غير مسبوق وسوف يشهد تطورًا كبيرًا من حيث الشكل والمضمون، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى استكمال مسيرة الدعم والمساندة لهذه الفئة من أبنائنا وسوف نسعى جاهدين للعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.