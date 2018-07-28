محافظة القاهرة: توزيع شنط مدرسية بمحتوياتها بـ60 جنيها للأولى بالرعاية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه يتم توزيع ألاف الشنط المدرسية بمحتوياتها بأسعار مخفضة للجمهور بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن لرفع العبء عن محدودى الدخل وسكان المناطق الأولى بالرعاية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الشنطة مدعمة حيث سيتم توزيعها بسعر "60" جنيها، مشيرا إلى أنه يحاول تخفيضها لـ"50" جنيه، وسيتم توزيعها فى المناطق الأولى بالرعاية، لرفع العبء عن سكانها، كما سيتم توزيع ملابس المدارس أيضا بأسعار مخفضة.

من جانبه قال حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرآة، ونائب رئيس إئتلاف حب الوطن، إنه سيتم الاستعانة بسيارات مبادرة "مكافحة الغلاء" لتوصيل الشنط المدرسية إلى المناطق الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الشنطة التى سيتم توزيعها سيكون بها جميع المستلزمات المدرسية.