محافظة القاهرة تؤجل غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيًا لـ4 أغسطس

كتب سيد الخلفاوى

أرجأت محافظة القاهرة غلق كوبرى السيدة عائشة، حيث أكد المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة، أنه سيتم غلق الكوبرى جزئيا، يوم 4 أغسطس القادم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتى ضمن تطوير خطة محافظة القاهرة لتطوير ميدان السيدة عائشة، على أن يتم البدء بغلق الإتجاه القادم من القلعة لمجرى العيون، مع تغيير خط سير حركة المرور ليكون سطحيا بميدان السيدة عائشة.

وأضاف مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الغلق سيستمر 3 شهور على أن يتم غلق كل إتجاه لمدة شهر ونصف، وذلك لإجراء تعديل وصيانة الكوبرى بعد الإنتهاء من صيانته من الأسفل ودعمه لحمايته من الإنهيار.

يأتى غلق كوبرى السيدة عائشة لاستكمال أعمال التطوير أعلاه، والتى تشمل أعمال رصف واستعدال الأسوار وإزالة السطع العلوى الأسفلتى وضبط الميول العرضية والتى سيكون العمل بها على مرحلتين الأولى تمثل غلق الاتجاه للقادم من القلعة متجه إلى مجرى العيون وبعد الانتهاء منه يتم الانتقال للجهة الأخرى، وذلك ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة بالكامل.