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السبت، 28 يوليه 2018 11:53 ص
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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو من مخدر الفودو فى الحدائق

السبت، 28 يوليه 2018 11:43 ص
مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو من مخدر الفودو فى الحدائق مخدر الفودو-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، القبض على كلا من "عمر أ ع" 33 سنة، عاطل، و"سيد س س"  24 سنة، عاطل، لمزاولتهما نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لنشاطهما الاجرامى.
 
ومن خلال الأكمنة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما، أثناء تواجدهما بشارع مصر والسودان، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 1 كيلو جرام ، ومبلغ مالي 250 جنيه، و3  هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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