ماليزيا ترسل إغاثة إنسانية لضحايا الفيضانات فى لاوس

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أعلنت وكالة إدارة الكوارث الوطنية الماليزية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية تحمل إمدادات إغاثة غادرت أمس الجمعة إلى لاوس فى أعقاب إعلان الحكومة أنها ستقدم مساعدات طارئة على خلفية الفيضانات المميتة الناجمة عن انهيار سد تحت الإنشاء.

وقالت الوكالة فى بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن إمدادات الإغاثة تشمل قاربَين للإنقاذ ومجموعات لوازم أسرية ومواد صحية والخيام، مضيفًا أن البعثة قدمتها الحكومة باستخدام طائرة عسكرية بمصاحبة 21 شخصاً على رأسهم نائب المدير العام للإدارة والأشغال بالوكالة زين العزمان أبو سيمان بالتعاون مع كل من مركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة كوارث آسيان وفريق التقييم والاستجابة الطارئة لآسيان.

يذكر أن سداً تحت الإنشاء قد انهار يوم الاثنين الماضى فى جنوب شرق لاوس بسبب الأمطار الغزيرة ما أسفر عن إغراق القرى المجاورة له بالمياه ومصرع أكثر من 12 شخصاً، وما زال هناك مئات آخرون مفقودين وحتى 26 يوليو الماضى تم تسجيل 3864 أسرة شملت 16256 فرداً تأثروا بهذه الكارثة وأنه تم ترحيل 6630 إلى 586 من مراكز الإيواء المؤقت.