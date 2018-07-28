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السبت، 28 يوليه 2018 10:56 ص
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كوريا الشمالية تشكل فريقا خاصا لتعزيز الحوار مع اليابان

السبت، 28 يوليه 2018 09:28 ص
كوريا الشمالية تشكل فريقا خاصا لتعزيز الحوار مع اليابان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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شكلت كوريا الشمالية فريقا خاصا لتعزيز الحوار مع اليابان التى تسعى نفسها لإجراء محادثات مباشرة لتسوية العديد من القضايا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر فى الدوائر الدبلوماسية، قولهم، إن "الفريق يبدو أنه قد تأسس قبيل انعقاد اجتماع القمة بين الرئيس الكورى الجنوبى "مون جاى إن" وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، واجتماع القمة الذى تم بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسنغافورة فى 12 يونيو الماضى.

ووفقا لوكالة "كيودو"، لحين هذه اللحظة، لا يزال غير معروف من سيترأس المجموعة الخاصة للتفاوض، لكن لا تستبعد أن يشغل هذا المنصب، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى الشمالى، كيم يونج تشول، واعترفت كوريا الشمالية عام 2002 بخطف 13 يابانيا بهدف تدريب جواسيسها على اللغة والعادات اليابانية، لكن حكومة طوكيو تؤكد رسميا أنه تم خطف 17 مواطنا على الأقل.


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