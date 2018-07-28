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السبت، 28 يوليه 2018 08:39 م
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كندا تكرر إدانتها لضم القرم من جانب روسيا

السبت، 28 يوليه 2018 07:44 م
كندا تكرر إدانتها لضم القرم من جانب روسيا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
أوتاوا (أ ف ب)
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كررت كندا السبت، إدانتها ضم القرم من جانب روسيا وأكدت "التزامها الراسخ وحدة أراضى أوكرانيا".

وقالت الخارجية الكندية فى بيان "عبر اجتياحها القرم فى شكل غير قانونى وضمها، انتهكت روسيا النظام الدولى".

وأضافت الوزارة أن "كندا تكرر إلتزامها الراسخ وحدة أراضى أوكرانيا وتندد بما تقوم به روسيا بهدف الضم القسرى لشبه جزيرة القرم وخصوصا عبر فتح جسر عند مضيق كيرتش فى مايو 2018".

و نددت أوتاوا ب"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفرد والتى ارتكبها عناصر تابعون للدولة الروسية، وخصوصا قمع حرية التعبير والتجمع والقيام باعتقالات تعسفية واعمال تعذيب اضافة الى توقيفات واختفاء" أشخاص.

وطالبت بـ"الإفراج عن جميع المواطنين الأوكرانيين المعتقلين فى شكل غير قانونى بمن فيهم أوليج سنتسوف والذين أرسلوا إلى روسيا".

حكم على المخرج الأوكرانى أوليج سنتسوف المعارض لضم القرم بالسجن عشرين عاما بتهمة "الارهاب".

وخلصت الخارجية الكندية "على المجتمع الدولى أن يواصل ضغطه فى شكل متضامن، على أن يشمل ذلك عقوبات اقتصادية، لدفع روسيا إلى احترام القانون الدولى وسيادة أوكرانيا".

وكررت الولايات المتحدة فى بيان الأربعاء "رفضها الاعتراف" بضم شبه جزيرة القرم.

 

 


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