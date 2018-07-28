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السبت، 28 يوليه 2018 09:24 ص
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قتلى وجرحى من المدنيين بسبب قصف الحوثيين على مدينة حيس جنوب غرب اليمن

السبت، 28 يوليه 2018 09:03 ص
قتلى وجرحى من المدنيين بسبب قصف الحوثيين على مدينة حيس جنوب غرب اليمن الحرب فى اليمن - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثى على الأحياء السكنية فى مدينة حيس جنوبى غربى اليمن.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن ميليشيا الحوثى قصفت الأحياء السكنية بمدينة حيس بمحافظة الحديدة، مخلفة المزيد من الضحايا فى صفوف الأهالى، وكانت مقاتلات التحالف العربى قد كثفت من طلعاتها الجوية، حيث شنت غارات هى الأعنف على مخازن أسلحة ومواقع وتجمعات المليشيات الحوثية الموالية لإيران فى عدة جبهات باليمن.

وقصفت المقاتلات بسلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة المليشيات، حيث نفذت 6 غارات على "مطار صنعاء" و"قاعدة الديلمى"، بالاضافة إلى استهداف خمس غارات جوية مواقع المليشيات فى قرية "المنقم" بمديرية الدريهمى، وغارات أخرى على مواقع الميليشيات فى "الحى التجارى" بمدينة الحديدة، ومنطقة "رأس عيسى"، و"زبيد".


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