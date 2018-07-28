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"فيس بوك" يعلق حساب مذيع أمريكى يروج لنظرية المؤامرة

السبت، 28 يوليه 2018 08:53 ص
"فيس بوك" يعلق حساب مذيع أمريكى يروج لنظرية المؤامرة فيس بوك - أرشيفية
رويترز
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قالت شبكة التواصل الاجتماعى الشهيرة "فيس بوك"، إنها علقت الحساب الشخصى لمذيع أمريكى يؤمن بنظرية المؤامرة ويروج لها، مضيفة أن الخطوة ترجع إلى خطابه الذى ينطوى على تنمر ويثير الكراهية.

وأشارت إدارة "فيس بوك"، إلى أنها أوشكت كذلك على شطب الصفحات المتعلقة بالمذيع أليكس جونز وبموقعه الإلكترونى (إنفو وورز) من على الشبكة، وأوضحت "فيس بوك"، أنها حجبت الحساب الشخصى للمذيع لمدة 30 يوما بعد أن قام بتحميل 4 مقاطع فيديو مخالفة لمعايير الموقع على صفحات ذات صلة به وبموقعه (إنفو وورز).

وأضافت فى بيان، أن مقاطع الفيديو حُذفت وأنها اقتربت من حجب صفحة موقع (إنفو وورز) والصفحات ذات الصلة بجونز نظرا لانتهاكات لمعايير فيسبوك فى الآونة الأخيرة، وقالت "فيس بوك"، "معايير مجتمعنا تنص بوضوح على أننا نحظر المحتوى الذى يشجع على الإيذاء الجسدى (التنمر) أو يهاجم أى شخص بسبب انتمائه الدينى، نحذف المحتوى الذى ينتهك معاييرنا بمجرد علمنا به".

ولم يرد موقع (إنفو وورز) على طلب تعقيب، ودافع "جونز" عن مقاطع الفيديو التى قام بنشرها ووصفها على تويتر بأنها "ضرورية لليبرالية"، ومنذ تأسيسه لموقع (إنفو وورز) عام 1999، نجح جونز فى بناء قاعدة جماهيرية واسعة، ومن بين النظريات التى يروج لها أن هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 فى نيويورك وواشنطن كانت مدبرة من قبل الحكومة الأمريكية.


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