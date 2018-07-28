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السبت، 28 يوليه 2018 04:17 م
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فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش 45 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين

السبت، 28 يوليه 2018 04:01 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش 45 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين جانب من اللقاء الجماهيرى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 45 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شكرى الجندى، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن " ر.ي.ص.ع " الموافقة على تعيينه رئيسا لقسم العظام بمستشفى كفرالشيخ العام، والتماس المواطنة " س.ع.ى " الموافقة على التحاق ابنها بمدرسة مطوبس الثانوية، والتماس المواطن " ج.ع.س " الموافقة على إنشاء مخبز آلى، والتماس المواطن " ع.م.ح " الموافقة على ترخيص محطة سولار، والتماس المواطنة " هـ.إ.ع " الموافقة على تقنين قطعة أرض، والتماس المواطن " ح.ع.م.أ " الموافقة على لجنة من التفتيش المالى والإدارى لكشف الفساد والمخالفات المالية، والتماس المواطن " س.و.ق " الموافقة على إعادة منزله المغتصب منه بالقوة وسرعة القبض على الجناة، والتماس المواطن " م.ع.أ " الموافقة على ترخيص منفذ منتجات سلع غذائية للقوات المسلحة، والتماس المواطن " ع.ح.م.ج " الموافقة على إعادة الشىء لأصله إذ أن جاره متعدى على الشارع، بالإضافة إلى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث محافظ كفرالشيخ، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

وأكد محافظ كفرالشيخ: "نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنون من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم".

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

جدير بالذكرأن محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور جميع الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.

 

1- جانب من اللقاء الجماهيري يترأسه محافظ كفر الشيخ
 جانب من اللقاء الجماهيري يترأسه محافظ كفر الشيخ
2- المحافظ يستجيب للمواطنين
- المحافظ يستجيب للمواطنين
3- الحضور من المواطنين والمسئوليبن
الحضور من المواطنين والمسئولين
 
 

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