فيديو وصور.. محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات أمام موقف سبرباى بطنطا

الغربية - محمد طارق

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، الطريق المؤدى الى مجمع الكليات أمام موقف سبرباى بعد أن تم توسعته وازدواجه تكلفة مليون و500 ألف جنيه، والذى يعد شريان جديد أمام موقف سبرباى وإدارة المرور، ويساعد على القضاء على الكثافة المرورية بالمنطقة .

وخلال الافتتاح وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بزيادة عدد الاعمدة على جانبى الطريق، كما تفقد أعمال تطوير الكورنيش خلف استاد طنطا الرياضى بطول 1500 متر وبتكلفة تصل الى 15 مليون جنيه، بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالى المنطقة وشركة إعمار الدلتا، حيث تم الانتهاء من تدبيش الجسر بالكامل ووضع الأعمدة الدكورية والبنية التحتية للرصف، وجارى الانتهاء من أعمال الرصف والتجميل بالمنطقة.

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية وكيل مديرية الطرق بالغربية بتقسيم العمل إلى مرحتين لإمكانية استغلال المرحلة الأولى التى تنتهى كمتنفس للمواطنين، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا بتقليم وتجميل كافة الأشجار بالمنطقة وتمهيد وتجهيز قطعة أرض فضاء على الكورنيش لاستغلالها كجراج للسيارات.

كما أشار اللواء أحمد ضيف، إلى أن العمل لا يقتصر فى تطوير كورنيش الاستاد بل إنه جارى العمل فى توسعة وتطوير شارع الجلاء بطنطا وإنه جارى وضع مخطط لتجميل الكورنيش من الطريق الزراعى الى كوبرى فاروق، كما إنه سيتم عمل محلات فى جميع اتجاهات سور استاد طنطا الرياضى مزودة بجراجات تحت الأرض للقضاء على تكدس السيارت بالطرق.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من وضع خطه متكامة لاعادة رصف وتأهيل كافة شوراع مركز ومدينة طنطا ومركزومدينة المحلة الكبرى بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق بالشوارع .

رافق المحافظ المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون متكب المحافظ والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا.



محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات



محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات

محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات



محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات



محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات