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فيديو وصور.. تعرف على اقتراح الهوية البصرية لمصر أمام الرئيس السيسى بمؤتمر الشباب

السبت، 28 يوليه 2018 04:05 م
فيديو وصور.. تعرف على اقتراح الهوية البصرية لمصر أمام الرئيس السيسى بمؤتمر الشباب غادة والى
كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى - ريهام عبد الله – محمد تهامى زكى
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اقترحت غادة والى، مصممة الجرافيك، إنشاء "هوية بصرية" لجمهورية مصر العربية.

من جانبها، عرفت ياسمين والى، استشارى إدارة الأعمال، معنى "الهوية البصرية" وقالت إنها أداة تعريفية تعلم الناس عن طابع المدينة، كما تعد رؤية استراتيجية تهدف إلى البعد عن أى صور نمطية وغير مستحبة عن شكل الدولة، وتخلق رؤية مستقبلية ترسخ دائما فى العقول "المصرية" كما تعزز الوعى المحلى والعالمى عن مصر ومحافظاتها وتاريخها وحضارتها.

وعرضت الفتاتان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، دراسات عن بعض الدول التى طرحت هويتها البصرية، مثل البرتغال التى استخدمت الألوان وطريقة فى الرسم فى سرد حكاية الدولة، ونيويورك التى استخدم شعارات أثرت كثيرا فى العالم، وقالت غادة والى إن هوية نيويورك أثرت على السياحة بشكل كبير وزادت نسبة الإشغالات إلى 90% بعد تطبيقها.

وطالبت ياسمين والى، بوضع مصر وهويتها البصرية على الخريطة العالمية، وقالت: "إحنا بنطلق مبادرة من قبلنا وحلمنا إننا عاوزين نخلق العلامة التجارية والهوية البصرية لمصر وكل محافظاتها لكل شبابنا فى مختلف مجالاتهم علشان نشتغل على الهوية البصرية، وبنستهدف المبدعين والكتاب والفنانين والمهندسين المعماريين وغيرهم من كافة المبدعين علشان نشتغل مع بعض علشان نقدر نطلع مصر بالصورة اللى كلنا عاوزين نشوفها".

 
 

 


 


 


 


 


 


 

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