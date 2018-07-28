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فيديو.. عشرات المهاجرين يضلون الطريق ويصلون شاطئ للعراة بإسبانيا

السبت، 28 يوليه 2018 05:54 م
فيديو.. عشرات المهاجرين يضلون الطريق ويصلون شاطئ للعراة بإسبانيا نزول المهاجرين فى شاطئ للعراة بإسبانيا
كتب: محمد الأحمدى
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو  يظهر حادثا طريفا جاء فيه نزول عشرات المهاجرين غير الشرعيين من قارب مطاطى عند شاطئ للعراة بالساحل الإسبانى، حسبما نشرت صحيفة ديلى ميل. 

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع أمس قبالة شاطئ مدينة طريفة جنوب إسبانيا والذى يحظى بشعبية من العراة المحليين.

ويظهر الفيديو المهاجرين الأفارقة وهم ينزلون بسرعة على الساحل ويهربون فى اتجاهات مختلفة فى محاولة للفرار من عناصر قوات الأمن المحلية، وذلك أمام أعين العشرات من رواد الشاطئ العراة.


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