فيديو.. تعليم قنا تنهى استعداداتها للعام الدراسى الجديد

قنا – هند المغربى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا برئاسة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018 – 2019 من خلال متابعة المدارس التي دخلت الخدمة مؤخرا، بالإضافة إلى مصنع الوجبة المدرسية المتوقف منذ تم الانتهاء من بنائه.. تعرف على آخر ما تم بتعليم قنا بتكلفة 269 مليونا و107 آلاف جنيه.

1.مصنع الوجبة المدرسية والذى تم الانتهاء من المبنى واستلامه إداريا بتكلفة 3 ملايين و636 ألفا و595 جنيها، وجارى توريد المعدات والماكينات والتي سيتم توريدها بمعرفة إدارة المشروع بوزارة الزراعة " المشروع الخدمي للتغذية المدرسية .

2. سيتم فتح باب القبول لالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي الجديد 2018/2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم علي شبكة الانترنت – مدارس مصر للعلوم والتكنولوجيا مقامة على مساحة 9000 م2 وصلت تكلفتها الإجمالية الي 22 مليون جنيه، ومبني المدرسة مكون من 4 طوابق للدراسة بسعة 18 فصلا تستوعب 450 طالبا، بواقع 25 طالبا لكل فصل، كما أنها مزودة بـ6 معامل ومبني للإقامة بسعة 53 غرفة.

3. مدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات بمدينة قنا الجديدة، تشمل التعليم منذ بداية رياض الأطفال حتى التعليم الثانوى، حيث تم افتتاح رياض الأطفال بواقع 8 قاعات و8 فصول من إجمالي 42 فصلا للأطفال .

4. مدرسة تحيا مصر 2 للغات والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 10 ملايين جنيه، وتتكون من 3 طوابق بسعة 33 فصلا والتي ستشمل المراحل التعليمية ورياض الأطفال والابتدائية والإعدادية.

5. مدارس النيل المصرية بقنا والمقامة على مساحة 20 ألف متر، والتي تم بناؤها على مراحل والمجهزة بكل ما يلزم من بنية تكنولوجية وفصول مكيفة وملاعب ومساحات خضراء، وذلك ضمن المشروع المقدم من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

6. المدرسة المصرية اليابانية على مساحة 12 ألف متر مربع بمنطقة المساكن بمدينة قنا، وتتكون من 4 طوابق تشتمل على 22 فصلا دراسيا منها 4 مرحلة رياض أطفال و12 للمرحلة الابتدائية و6 للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة وحجرة الحاسب وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون و15 ألف جنيه .

7. مدرسة المتفوقين على مساحة 8600 متر مربع بتكلفة 22 مليون جنيه، وتتكون من 4 طوابق للدراسة بسعة 18 فصلا ومبنى للإقامة بسعة 53 غرفة .

8. المصرية الألمانية للغات "جيرمان سكول " .

9. المحروسة الرسمية للغات .

10. دخول خطة الإنشاء لمدرستين يابانيتين بحجازة مركز قوص جنوب محافظة قنا ونجع حمادى شمال محافظة قنا.