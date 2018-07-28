فيديو.. الشباب يسأل والرئيس يجيب فى مؤتمر جامعة القاهرة

ـ المؤتمر الوطنى السادس للشباب..ابدع..انطلق هو المؤتمر الأول للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشباب بعد توليه فترة رئاسية ثانية

ـ المكان "جامعة القاهرة"

ـ نسبة المشاركة هى الأكبر بـ 3000 مدعو

ـ المشاركون.. شباب الجامعات المصرية وأساتذتها من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة

ـ موضوعات اليوم الأول "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" و"استراتيجية تطوير التعليم"

ـ موضوعات اليوم الثاني " المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" و"اسأل الرئيس"

ـ يختتم الرئيس المؤتمر بتكريم بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات