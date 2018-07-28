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فيديو.. الشباب يسأل والرئيس يجيب فى مؤتمر جامعة القاهرة

السبت، 28 يوليه 2018 01:31 م
فيديو.. الشباب يسأل والرئيس يجيب فى مؤتمر جامعة القاهرة الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب
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ـ المؤتمر الوطنى السادس للشباب..ابدع..انطلق  هو المؤتمر الأول للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشباب بعد توليه فترة رئاسية ثانية

ـ المكان "جامعة القاهرة

ـ نسبة المشاركة هى الأكبر بـ 3000 مدعو 

ـ المشاركون.. شباب الجامعات المصرية وأساتذتها من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة

ـ موضوعات اليوم الأول "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" و"استراتيجية تطوير التعليم"

ـ موضوعات اليوم الثاني " المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" و"اسأل الرئيس"

ـ يختتم الرئيس المؤتمر بتكريم بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات

 


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