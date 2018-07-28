فيديو.. الرئيس السيسي: نحن الوحيدون فى العالم أسسنا بنك للمعرفة

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى قامت بتأسيس بنك للمعرفة يطلع عليه كل من يحمل هاتف مصرى، وتابع:" نحن الوحيدين فى العالم اللى عملنا بنك معرفة لكل حامل موبايل مصرى".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة "إستراتيجية تطوير التعليم"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب،المنعقد على مدى يومين بجامعة القاهرة، أن بنك المعرفة أطلق منذ 3 سنوات تقريباً ورغم ذلك اتحدث إلى بعض الأسر والمواطنين أجد أنه ليس لديهم معرفة بالحجم الموجود على هذه البنك، وتابع:"البنك عليه دراسات ومعرفة للباحثين والدارسين فى كافة العلوم على أعلى وأرقى مستوى".

ولفت الرئيس السيسى ، إلى أن هناك عدد من الدول لديها اقتصاد أكبر من مصر تريد الدخول معنا فى تجربة بنك المعرفة.