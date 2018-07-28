أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، إطلاق نار بمركز تجارى فى ولاية تيكساس الأمريكية.

وفى فبراير الماضى، قتل 17 شخصا على الأقل، إثر حادث إطلاق نار على حشد من الناس فى مدرسة ثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى أمريكا، شريط مصور يظهر حالة الفزع والهلع، التى تعرض لها المواطنين بعد عملية إطلاق النار.