الرئيسية أخبار عالمية فيديو.. إطلاق نار بمركز تجارى فى ولاية تكساس الأمريكية السبت، 28 يوليه 2018 08:39 م الشرطة الأمريكية كتب: محمد الأحمدى إضافة تعليق أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، إطلاق نار بمركز تجارى فى ولاية تيكساس الأمريكية. وفى فبراير الماضى، قتل 17 شخصا على الأقل، إثر حادث إطلاق نار على حشد من الناس فى مدرسة ثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى أمريكا، شريط مصور يظهر حالة الفزع والهلع، التى تعرض لها المواطنين بعد عملية إطلاق النار. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إصابة 13 شخصا فى حادث تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية امريكا اخبار امريكا تكساس اطلاق نار اخبار العالم اخبار العالم اليوم السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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