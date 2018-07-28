video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. "أهل العلم".. فيلم تسجيلى عن تاريخ التعليم بمصر فى المؤتمر السادس للشباب

السبت، 28 يوليه 2018 11:37 ص
فيديو.. "أهل العلم".. فيلم تسجيلى عن تاريخ التعليم بمصر فى المؤتمر السادس للشباب الفيلم التسجيلى "أهل العلم"
كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – ريهام عبد الله
إضافة تعليق

عرض القائمون على فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، فيلم تسجيلى، بعنوان "أهل العلم"، والذى يستعرض تاريخ التعليم فى مصر، مع عرض عدد من النماذج المشرفة مثل نبوية موسى محمد بدوية هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، وهدى شعراوى قائدة الحركة النسائية فى مصر، وأحمد لطفى السيد وزير المعارف وأول رئيس لجامعة القاهرة.

 

وتناول الفيلم التسجيلى جهود أحمد لطفى السيد المفكر والسياسى المصرى الذى عمل وزيرا للمعارف وللخارجية ورئيسا لمجمع اللغة العربية، وصاحب مبادرة جمع التبرعات لانشاء أول جامعة أهلية مصرية والمعروفة اليوم بجامعة القاهرة.

 

كما تناول مسيرة الدكتور مصطفى مشرفة العالم المصرى الشهير وأستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، والذى كان صديقا للعالم الاشهر فى القرن الـ 20 ألبرت اينشتاين والذى قال "إنه لولا ابحاث مشرفة لظلت الكثير من نظرياتى حبرا على ورق".

 

وأشار الفيلم، إلى أن الدكتور مشرفة تبنى الفتاة النابغة علميا سميرة موسى حتى تخرجت الأولى على دفعتها ودافع عن حقها فى التعيين معيدة فى كلية العلوم ورشحها للسفر فى البعثة الدراسية لأمريكا. لافتا إلى أنه عرض على موسى الإقامة فى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولكنها رفضت مفضلة العودة إلى مصر، ومؤكدا أن أول طريقة للنهضة الحقيقية هو التعليم.

 

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

 

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. انطلاق المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي

مؤتمر الشباب

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

الرئيس السيسى

جامعه القاهره

الشباب




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة