فيديو.. "أهل العلم".. فيلم تسجيلى عن تاريخ التعليم بمصر فى المؤتمر السادس للشباب

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – ريهام عبد الله

عرض القائمون على فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، فيلم تسجيلى، بعنوان "أهل العلم"، والذى يستعرض تاريخ التعليم فى مصر، مع عرض عدد من النماذج المشرفة مثل نبوية موسى محمد بدوية هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، وهدى شعراوى قائدة الحركة النسائية فى مصر، وأحمد لطفى السيد وزير المعارف وأول رئيس لجامعة القاهرة.

وتناول الفيلم التسجيلى جهود أحمد لطفى السيد المفكر والسياسى المصرى الذى عمل وزيرا للمعارف وللخارجية ورئيسا لمجمع اللغة العربية، وصاحب مبادرة جمع التبرعات لانشاء أول جامعة أهلية مصرية والمعروفة اليوم بجامعة القاهرة.

كما تناول مسيرة الدكتور مصطفى مشرفة العالم المصرى الشهير وأستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، والذى كان صديقا للعالم الاشهر فى القرن الـ 20 ألبرت اينشتاين والذى قال "إنه لولا ابحاث مشرفة لظلت الكثير من نظرياتى حبرا على ورق".

وأشار الفيلم، إلى أن الدكتور مشرفة تبنى الفتاة النابغة علميا سميرة موسى حتى تخرجت الأولى على دفعتها ودافع عن حقها فى التعيين معيدة فى كلية العلوم ورشحها للسفر فى البعثة الدراسية لأمريكا. لافتا إلى أنه عرض على موسى الإقامة فى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولكنها رفضت مفضلة العودة إلى مصر، ومؤكدا أن أول طريقة للنهضة الحقيقية هو التعليم.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.