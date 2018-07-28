فلسطين: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الأقصى متعمد ومخطط له

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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، والعدوان الآثم على المصلين بالضرب وقنابل الغاز والصوتية مبيت ومخطط له بشكل مسبق ومتعمد.

وأضاف المالكي، فى تصريح له اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تعتقد أنها تمتلك من الدعم والحماية ما يحفزها على تنفيذ هذه الاقتحامات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، ولديها ما يكفى من الغطاء السياسى الأمريكى لتصعيد استهدافها العنيف لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وتابع إن كافة تحذيراتنا ودعواتنا ومطالباتنا بالتدخل الدولى لم تنجح، بما يعكس جبن العالم وخوفه من الترهيب الأمريكى ومن الابتزاز الإسرائيلى بحجة (اللاسامية)، وعليه لم يبق أمامنا إلا تفعيل المسار القانونى لأقصى درجاته حتى يتم وضع الأمور فى نصابها، ومحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين.