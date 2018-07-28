فرنسا تدين الهجوم على ناقلتى نفط سعوديتين من قبل ميليشيات الحوثى

باريس /أ ش أ/

أعربت فرنسا، الجمعة عن ادانتها للهجوم الذى استهدف ناقلتى نفط سعوديتين عند مضيق باب المندب من قبل ميليشيات الحوثى، وشددت على ضرورة العمل على أن تظل الممرات البحرية مفتوحة وآمنة فى المنطقة.

ودعت الحارجية الفرنسية -فى بيان- كافة أطراف النزاع فى اليمن إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات فى أسرع وقت تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى تحمل كل منهما مليونى برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل مليشيات الحوثى فى البحر الأحمر بعد عبورهما مضيق باب المندب.