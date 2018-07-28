فرق الأنفوشى تحيى احتفالات العيد القومى للإسكندرية

تحيى فرق قصر ثقافة الأنفوشى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، غدا الأحد، احتفالات العيد القومى للمحافظة المقامة برأس التين.

صرح مسعود المصرى مدير عام الفرع فى بيان له، إن الفعاليات تبدأ فى تمام الساعة 8 مساءً، بافتتاح معرض فنى بعنوان " يوم فى حب الإسكندرية " ينظمه قسم المواهب بالفرع بمشاركة عدد من المواقع الثقافية.

وأشار المصرى إنه من المقرر أن تقدم فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيونى، يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الأغانى التى تغنى بها الموسيقار الراحل مدحت بسيونى فى حب الثغر.

يعقبه عرض آخر لفرقة كورال أطفال و طلائع الأنفوشى و على هامش الحفل يكرم د. محمد سلطان محافظ الإسكندرية عددا من المسئولين بالمحافظة و الأحياء تقديرا لجهودهم و يختتم الحفل بعرض فنى لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية بقيادة د. أحمد يونس.