video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فرع القومى للمرأة بسوهاج يسلم 100 شهادة أمان مجانا للسيدات الفقيرة بطهطا

السبت، 28 يوليه 2018 01:15 م
فرع القومى للمرأة بسوهاج يسلم 100 شهادة أمان مجانا للسيدات الفقيرة بطهطا الدكتورة سحر وهبى مقرره المجلس القومى للمرأة بسوهاج
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تسليم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج 100 شهادة أمان بالمجان للسيدات غير القادرات بقرى ومدينة طهطا، وذلك بمقر مطرانية طهطا للأقباط الأرثوذكس، وذلك فى إطار خطة المجلس القومى للمرأة بسوهاج لتوزيع 3429 شهادة أمان المصريين بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقرره فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إنه تم تسليم 100 شهادة أمان، بحضور غادة الضبع عضو المجلس القومى للمرأة، حيث تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة طهطا بقاعة جمعية مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطهطا، مشيرًا إلى أن قيمة كل شهادة 500 جنيها، بإجمالى مبلغ 50 ألف جنيه، وأن المجلس القومى للمرأة قام بسداد كافة تكاليف شهادات الأمان، لبنك التنمية الزراعى، كنوع من الحماية والضمان للسيدات والتيسير عليهم ولتحسين مستوى المعيشة ، وتم خلال الاحتفالية عرض فكرة عن قرض بنت مصر لعمل مشروعات متناهية الصغر واهميه المعاملات والخدمات البنكيه فى إطار الشمول المالى.

واضافت مقررة فرع المجلس بالمحافظة، فى بيان أن هناك مشاركة فعالة مع كافة أجهزة المحافظة فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية بمختلف مدن وقرى المحافظة، فى سبيل خدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للمرأة بسوهاج يستكمل مسيرة تسليم شهادات أمان مصر للسيدات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

شهاده امان

المجلس القومى للمراه




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة