فرع القومى للمرأة بسوهاج يسلم 100 شهادة أمان مجانا للسيدات الفقيرة بطهطا

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تسليم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج 100 شهادة أمان بالمجان للسيدات غير القادرات بقرى ومدينة طهطا، وذلك بمقر مطرانية طهطا للأقباط الأرثوذكس، وذلك فى إطار خطة المجلس القومى للمرأة بسوهاج لتوزيع 3429 شهادة أمان المصريين بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقرره فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إنه تم تسليم 100 شهادة أمان، بحضور غادة الضبع عضو المجلس القومى للمرأة، حيث تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة طهطا بقاعة جمعية مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطهطا، مشيرًا إلى أن قيمة كل شهادة 500 جنيها، بإجمالى مبلغ 50 ألف جنيه، وأن المجلس القومى للمرأة قام بسداد كافة تكاليف شهادات الأمان، لبنك التنمية الزراعى، كنوع من الحماية والضمان للسيدات والتيسير عليهم ولتحسين مستوى المعيشة ، وتم خلال الاحتفالية عرض فكرة عن قرض بنت مصر لعمل مشروعات متناهية الصغر واهميه المعاملات والخدمات البنكيه فى إطار الشمول المالى.

واضافت مقررة فرع المجلس بالمحافظة، فى بيان أن هناك مشاركة فعالة مع كافة أجهزة المحافظة فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية بمختلف مدن وقرى المحافظة، فى سبيل خدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين .