عميد شئون الطلاب بجامعة "نزوى": جامعة طنطا رائدة فى برنامج التبادل الطلابى

الغربية - أحمد زيادة

أقامت جامعة طنطا اليوم السبت، حفل ختام برنامج التبادل الطلابى لوفود الدول العربية الأربعة المشاركة فى البرنامج "سلطنة عمان واليمن وفلسطين والأردن"، وذلك بحضور الدكتور صالح الغزى عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية.

وقد أعرب الدكتور صالح الغزى عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية فى كلمته التى ألقاها عن خاص تقديرة لجامعة طنطا بوصفها فخر الجامعات المصرية والعربية العريقة، مثمنا الجهود التى يبذلها الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى سبيل الارتقاء بها فى كافة المحافل العربية والعالمية، وكذلك النشاط الملحوظ لنائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الرفاعى مبارك، سعيا للنهوض بالركيزة الرئيسية للجامعة وهم الطلاب، مؤكدا أن جامعة طنطا رائدة فى برنامج التبادل الطلابى من خلال إرسال واستقبال طلبتها إلى الجامعات المتميزة بهدف الارتقاء بهم على المستوى الأكاديمى والعلمى والاجتماعى والثقافى.

ومن جانبهم، رحب كل من الدكتورعبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتورعادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ، نيابة عن رئيس الجامعة ونائبه بالدكتور صالح الغزى عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية، وجميع وفود طلاب الجامعات العربية المشاركة فى برنامج التبادل الطلابى، مؤكدين أن جامعة طنطا تفتح ذراعيها لكافة الأشقاء العرب والأفارقة، معربين عن الأهمية الكبرى التى توليها جامعة طنطا لبرنامج التبادل الطلابى بهدف تبادل الثقافات والمعرفة ما بين الشعوب والمجتمعات العربية .