video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عميد شئون الطلاب بجامعة "نزوى": جامعة طنطا رائدة فى برنامج التبادل الطلابى

السبت، 28 يوليه 2018 07:32 م
عميد شئون الطلاب بجامعة "نزوى": جامعة طنطا رائدة فى برنامج التبادل الطلابى جانب من الحفل
الغربية - أحمد زيادة
إضافة تعليق
أقامت جامعة طنطا اليوم السبت، حفل ختام برنامج التبادل الطلابى لوفود الدول العربية الأربعة المشاركة فى البرنامج "سلطنة عمان واليمن وفلسطين والأردن"، وذلك بحضور الدكتور صالح الغزى عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية.
 
وقد أعرب الدكتور صالح الغزى عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية فى كلمته التى ألقاها عن خاص تقديرة لجامعة طنطا بوصفها فخر الجامعات المصرية والعربية العريقة، مثمنا الجهود التى يبذلها الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى سبيل الارتقاء بها فى كافة المحافل العربية والعالمية، وكذلك النشاط الملحوظ لنائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الرفاعى مبارك، سعيا للنهوض بالركيزة الرئيسية للجامعة وهم الطلاب، مؤكدا أن جامعة طنطا رائدة فى برنامج التبادل الطلابى من خلال إرسال واستقبال طلبتها إلى الجامعات المتميزة بهدف الارتقاء بهم على المستوى الأكاديمى والعلمى والاجتماعى والثقافى.
 
ومن جانبهم، رحب كل من الدكتورعبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتورعادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ، نيابة عن رئيس الجامعة ونائبه بالدكتور صالح الغزى عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية، وجميع وفود طلاب الجامعات العربية المشاركة فى برنامج التبادل الطلابى، مؤكدين أن جامعة طنطا تفتح ذراعيها لكافة الأشقاء العرب والأفارقة، معربين عن الأهمية الكبرى التى توليها جامعة طنطا لبرنامج التبادل الطلابى بهدف تبادل الثقافات والمعرفة ما بين الشعوب والمجتمعات العربية .
 
حفل ختام برنامج التبادل الطلابي لوفود الدول العربية
حفل ختام برنامج التبادل الطلابي لوفود الدول العربية

حفل ختام برنامج التبادل الطلابي لوفود الدول العربية
حفل ختام برنامج التبادل الطلابي لوفود الدول العربية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

جانب من الحفل
جانب من الحفل

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة طنطا تكرم وفود طلاب الجامعات العربية فى ختام برنامج التبادل الطلابى

أخبارمصر

أخبارالمحافظات

اخبار الغربية

شئون الكلاب

نزوي العمانية

التبادل الطلابي




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة