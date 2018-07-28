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عمومية شركة "واحات السيليكون" تختار مها رشاد رئيسا لها

السبت، 28 يوليه 2018 12:55 م
عمومية شركة "واحات السيليكون" تختار مها رشاد رئيسا لها مها رشاد
كتبت - هبة السيد
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قررت الجمعية العمومية لشركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية اختيار مها رشاد رئيساً لمجلس الإدارة كفترة انتقالية للشركة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية وبحضور ممثلى كل الجهات المساهمة.

 

وعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الموافق 26 من شهر يوليو الجارى، حيث بدأت أعمالها باستعراض آخر إنجازات الشركة وتطورات مشروع المناطق التكنولوجية.

 

وجرت مناقشات حول اختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة، وانتهت الجمعية العمومية إلى اختيار مها رشاد، والتى تشغل حاليا منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بعدما توافق غالبية أعضاء الجمعية العمومية على هذا الاختيار.

 

جدير بالذكر أن شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية قد انطلقت أعمالها يوم 25 من مايو 2016 كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ويساهم فيها كل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة البريد للاستثمار.


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شركة واحات السيليكون

المناطق التكنولوجية

اخبار الاقتصاد

الاتصالات

مها رشاد




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