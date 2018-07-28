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السبت، 28 يوليه 2018 10:02 م
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عمران خان يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان قبل 14 أغسطس

السبت، 28 يوليه 2018 09:26 م
عمران خان يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان قبل 14 أغسطس عمران خان
(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف" الباكستانى نعيم الحق، أن رئيس الحزب الذى فاز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة عمران خان، سيؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء قبل 14 أغسطس المقبل.

وقال نعيم فى تصريحات لوسائل الإعلام، نقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات فى باكستان ورئيس البلاد، ممنون حسين، سيقدما الدعوة لعقد جلسة للبرلمان الباكستانى قريبًا للإشراف على أداء قسم الممثلين المنتخبين، موضحًا أن الأحزاب الرئيسية اتخذت قرارا إيجابيا بموافقتها حضور مراسم حلف اليمين.

وأضاف نعيم إن بلاده تواجه خطرًا وأن اقتصادها فى حالة يرثى لها، مؤكدًا أن الوحدة هى ما تحتاج إليه الآن.

وبدأ عمران خان مشاورات تشكيل الحكومة بعد فوز حزب حركة إنصاف، الذى يتزعمه بأغلبية المقاعد فى البرلمان بالفوز بـ 115 مقعدا فى الانتخابات التى جرت الأربعاء الماضي، وهو ما يقل عن 137 مقعدا المطلوبة لتحقيق النصاب القانونى لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة من أصل 272 مقعدا فى البرلمان الباكستاني.

 


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