عثمان الخشت يهدى درع جامعة القاهرة للرئيس السيسي.. صور

كتب - محمد الجالى

أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع الجامعة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد فى جامعة القاهرة اليوم السبت، على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني السادس للشباب، برعاية الرئيس 2018.

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع المجلس الأعلي للجامعات، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للشباب، وحرص المشاركون، على التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة القاهرة قبل انطلاق فعاليات المؤتمر تحت "قبة العلم".

ووقع الرئيس السيسي، في سجل كبار الزوار بجامعة القاهرة، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب.

ويصل عدد المشاركين فى مؤتمر الشباب إلى حوالى 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.











