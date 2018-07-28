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السبت، 28 يوليه 2018 04:15 م
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عائلة بالعريش تنظم حفل تكريم لابنائها أوائل الثانوية العامة

السبت، 28 يوليه 2018 04:02 م
عائلة بالعريش تنظم حفل تكريم لابنائها أوائل الثانوية العامة جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين
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نظمت عائلة حجاب بمدينة العريش بشمال سيناء حفل تكريم لابنائها أوائل الثانوية العامة.

وأوضح بيان للعائلة انه تشجيعا للمتفوقين نظمت احتفال فى ديوان العائله الكائن فى وسط مدينه العريش، بحضور المهندسه ليلى مرتجى وكيل وزاره التربيه و التعليم و المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة والكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب و الرياضه.

وذلك بجانب حضور بعض الشخصيات المعروفه من عائله حجاب بينهم اللواء يحيى محمد عبد الله حجاب و المهندس رمضان هنيدى حجاب، ووائل حجاب و الجيولوجى جمال محمد عبد الله حجاب، حيث قدم رموز العائلة شهادات تقدير وهدايا للمتفوقين.

 


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