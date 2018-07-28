طارق شوقى: تدريب 200 ألف معلم 5 أغسطس المقبل على المنظومة الجديدة

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تدريب 200 ألف معلم بداية من 5 أغسطس المقبل على منظومة التعليم الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن التدريب لن يكون روتينى لمدة زمنية قصيرة وينتهى الأمر، بل سيكون هناك فريق من المدربين يمد لهم يد العون أثناء عملية التنفيذ.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى بفضائية "dmc"، أنه سيتم تطوير التعليم الفنى أيضًا تمامًا كالتعليم العام، نظراً لأهميته الشديد فى بناء المجتمعات، وتابع: "هناك مثل ألمانيا وأيطاليا عايشة على التعليم الفنى ويعد أعلى حاجة عندهم".