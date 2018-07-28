طارق شوقى: التعليم بالمرحلة الابتدائية يشكل 40% من الجهاز الإدارى للدولة

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – ريهام عبد الله

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن منظومة "التلاميذ والمعلمين والإداريين والعمال" فى مرحلة التعليم الأساسى، منظومة ضخمة جدا تشكل 40% من الجهاز الإدارى للدولة فى وزرة التربية والتعليم.

وأضاف شوقى، خلال جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة، أن متوسط كثافة الطلاب فى مصر أعلى من المستوى العالمى، وتتضح هذه الزيادة فى القاهرة والإسكندرية، متابعا: "السواد الأعظم من المدارس المصرية هى الحكومية العربية المجانية التى تمثل 86% من المجموع الكلى".

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تطوير التعليم فى كل المدارس المصرية مع التركيز على المناطق المحرومة من الفرصة، موضحا: "نستهدف تحسين جودة التعليم المصرى المجانى حتى يعود كما كان، لأن غياب التعلم عن التعليم المصرى هو أساس المشكلات، ويجب على الجميع المشاركة فى تحمل المسئولية سواء الأسرة أو الدولة".