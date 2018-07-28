ضبط 541 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت إدارة المرور ببنى سويف 541 مخالفة مرورية متنوعة، اليوم السبت، خلال حملة بمدينة بنى سويف والمراكز الإدارية للمحافظة لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين، وذلك بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت على مواقف سيارات الأجرة والشوارع لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات.