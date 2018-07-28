ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بضبط كل من "محمد س ف" 24 سنة عامل، ومقيم بمركز إبشواى و"أحمد أ ط" 23 سنة عامل ومقيم بقرية العجميين، وسبق إتهامه فى 3 قضايا مخدرات وسلاح ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا وبحوزتهما فرد خرطوش عيار 12 وطلقة من ذات العيار

كما تم ضبط "محمود ح ع" 28 سنة عامل، ومقيم قصر الجبالى بمركز الشواشنة، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر المحضر رق 1588 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة الشواشنة، و"كرم أ ح" 26 سنة عامل، ومقيم قرية الخلطة، وسبق إتهامه فى قضية سلاح وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر المحضر رقم 1418 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، و"أيمن ع أ" 25 سنة عامل سبق إتهامه فى 7 قضايا سلاح وسرقة وتبديد، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، و"إسلام ج ع" 17 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق .