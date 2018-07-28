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ضبط مستريح ببنى سويف استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين

السبت، 28 يوليه 2018 03:00 م
ضبط مستريح ببنى سويف استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين متهم - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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القت مباحث الفشن جنوب بنى سويف القبض على مستريح جديد،  متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه تتجاوز 2 مليون جنيه مقابل بيع مساحة أرض لا يمتلكها.

وردت معلومات إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن تفيد تردد المتهم الهارب أحمد الواحى مقيم بمدينة الفشن على إحدى الشقق، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبإخطار العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف أمر بسرعة ضبط المتهم.

وتمكن النقيبان عمرو حسونة وشريف فارس معاونا المباحث من ضبط المتهم واصطحابه إلى مركز شرطة الفشن لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضده من النيابة العامة بعد اتهامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بامتلاكه قطعة أرض ويريد بيعها والحصول على أموال مقابل ذلك،  تحرر محضر وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق معه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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