ضبط شخص للتنقيب عن الآثار داخل منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمركز كوم حمادة.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده من الأهالى، بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله .

بالانتقال والفحص تبين قيام "إ م س" 48 سنة حاصل على بكالوريوس تجاره ومقيم بذات الناحيه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، المكون من دور أرضى، ووجود حفرتين بمنور المنزل بقطر 1×1.5 متر، وعمق 6 أمتار تقريباً والثانيه بأحد حجرات المنزل بقطر 1.5 × 2 متروعمق 1.5متر تقريباً، وعثر على بعض الأدوات المستخدمه فى الحفر.

تم التحفظ على مكان الحفر والأدوات المستخدمة، بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعه، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.