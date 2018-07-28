ضاحى خلفان: ربيع قطر الدموى سحق الأمة ودمرها.. ومعرض لإحياء ضحاياه فى مصر

كتب محمد تهامى زكى

قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، إن الربيع القطري الدموى سحق الأمة ودمرها وضيع أحلامها لسنوات طوال، وإن حكومة قطر تتحمل أضرار العبث الذى أحدثته فى الوطن العربى، مقترحا إحياء معرض سنوى لضحايا الربيع القطرى الدموى يكون فى مصر.

وكتب خلفان، فى سلسلة تدوينات عبر حسابه على تويتر: "الربيع القطرى الهدام، قتل البشر وهجرهم من بيوتهم وسكنهم فى الملاجئ والخيام وأغرق بعضهم فى البحر اللطام، نريد أمنا واستقرارا للوطن العربى لا تهزه الكيانات الصغيرة المستأجرة من أجل تخريبه، ولا تخربه عصابات إخونجية مريبة".

وأضاف خلفان: "ستظل مملكة العز والكرامة شامخة رغم الحوثيين وأنصارهم من إيران وأعوان شريفة غير المواطنين القطريين الذين قلوبهم مع مملكة الشموخ، وليس مع بطانة عزمى بشارة، لا يقبل القطرى الحر الشريف أن يقف مع إيران ضد أرض الحرمين الشريفين، الربيع القطرى الدموى سحق الأمة ودمرها وضيع أحلامها لسنوات طوال".

وأوضح: "على الحقوقيين العرب أن يرفعوا قضايا بالتعويض فى بلدانهم للأسر التى هدمت بيوتها وقتل أولادها وخسرت تجارتها بسبب الربيع القطرى الهدام، وعلى الحقوقيين فى مصر أن ينسقوا الجهود مع الحقوقيين فى الدول المتضررة من ربيع قطر الدموى، وذلك برفع الدعاوى ضد قطر كل لدى القضاء فى بلاده، الأدلة دامغة لإدانة قطر وكل متضرر له حق المطالبة بالتعويض، علموا الحمدين أن من يسعى لتخريب الأوطان عليه أن يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه تصرفه الأحمق، خبروا قطر أن اللعب بالنار الذى لعبوه يجب أن يتحملوا مسؤوليته".

وتابع خلفان: "أقترح إحياء معرض سنوى لضحايا الربيع القطرى الدموى يكون فى مصر، تنشر فيه الصور والتحريض لحكومة قطر على الفتنة وتعرض فيه الكتب والمؤلفات التى ألفت عن الدور القطرى الرئيسى فى حرق الوطن العربى،