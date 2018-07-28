صور.. نجاح فريق طبى بمستشفى العامرية العام باستئصال ورم خبيث يزن 400 جرام

نجح فريق طبى فى مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام محمود أخصائى جراحة الكلى والمسالك البولية، وبمساعدة الأخصائى الجراحة عدنان جيجان، فى إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم الخصية الهاجرة لمريض فى الثلاثينيات من عمره .

وقال الدكتور عدنان جيجان، أخصائى الجراحة العامة فى بيان صادر عن المستشفى اليوم، إن المريض كان يعانى من آلام مبرحة فى الجهة السفلى من البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية والفحوصات المختبرية والرنين أثبتت وجود ورم ضاغط على أسفل البطن، مما يستدعى إلى إجراء عملية جراحية، إذ تمكن الفريق الطبى من استئصال ورم الخصية اليسرى الهاجرة يزن (400 جرام) ويبلغ حجمهُ 13-11سم من دون مضاعفات، وتم إرسال الورم إلى الزرع النسيجى لأجل متابعة العلاج التكميلى.

وأضاف د. عدنان أنه من المفروض أن يتم إجراء عملية إنزال الخصية الهاجرة فى مراحل العمر المبكرة، ولكن لقلة الوعى الصحى عند المريض لم يتم ذلك، مشيرا إلى أن العملية تكللت بنجاح، والحالة الصحية للمريض فى تحسن مستمر، وبحالة صحية جيدة وغادر المستشفى بعد اكتسابه الشفاء التام .

وقد أجرى العملية فريق طبى كل من دكتور عمار حامد طبيب تخدير، عبد الرقيب مساعد التخدير، تمريض طبى نعمة على - مساعد الجراح، تمريض طبى غيداء قحطان مساعد الجراح.