صور.. محافظ الاسماعيلية ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان كوبرى نفيشة

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، يرافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عماد سعفان، المشرف رئيس على تنفيذ المشروعات والعميد رضا فوزى، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية بجولة ميدانية بنطاق قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء كوبرى نفيشى الجديد، أعلى مزلقان السكك الحديدية بمدخل الإسماعيلية الغربى والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للسكك الحديدية والذى يبلغ طوله 640 مترًا وبعرض 5و11 مترًا.

ويهدف تنفيذ هذا المشروع إلى تسهيل حركة عبور السيارات وجميع أنواع المركبات لمزلقان سكة حديد نفيشة والقضاء تمامًا على أى شكل من أشكال الاختناقات المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث.

وخلال الزيارة أكد رئيس الهيئة الهندسية، على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروع لسرعة إنجازه وفقًا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة لنهوه مشيرًا إلى أنه مقرر أن يتم افتتاحه ودخوله الخدمة الفعلية خلال الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد القادمة.

و أشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود رجال القوات المسلحة وإسهاماتهم الحقيقية والملموسة فى دفع عجلة التنمية الشاملة بمختلف المحاور التنموية.



الأعمال الإنشائية لكوبرى نفيشة



الأعمال الإنشائية لكوبرى نفيشة



الأعمال الإنشائية لكوبرى نفيشة