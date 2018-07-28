صور..كولومبيا تخصص رجال شرطة لحماية كلبة نجحت فى القبض على 10 طن كوكايين

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

تسابق السلطات فى إقليم أورابا بكولومبيا الزمن، لنقل أحد كلاب الشرطة إلى خارج الإقليم لتأمينها، بعد أن رصدت أكبر عصابة لتهريب المخدرات فى البلاد جائزة مالية لمن يقتلها.

ووفقا لما نقلته "فوكس نيوز"، تعرضت عصابة "أورابانوس"، لضربة قوية بعد أن تمكنت الكلبة "سومبرا" من كشف موقع 10 أطنان من الكوكايين.

وعقب ما فعلته الكلبة "سومبرا"، أعلنت العصابة عن مكافأة قدرها 70 ألف دولار أمريكى، لمن يقتل سومبرا، وتم نقل سومبرا إلى المطار الدولى فى مدينة بوجوتا عاصمة البلاد، وهو المكان الذى يعتبر آمنا مقارنة بأى موقع آخر، كما لا تتحرك الكلبة إلا بمرافقة عدد من رجال الشرطة حرصا على تأمينها.

وسبق للعصابة رصد مكافأة مالية للتخلص من أعدائها، حيث رصدت 500 دولار أمريكى فى عام 2012 لقتل أحد أفراد الشرطة.



الكلبة سومبرا داخل المطار



الكلبة سومبرا



شرطى بجوار الكلبة