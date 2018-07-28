صور.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين فى لاوس بعد اجتياحها الفيضانات

أ ف ب

تواصل فرق الإنقاذ فى لاوس البحث عن المفقودين بعد اجتياحها الفيضانات، فيما تم نقل بعض الناجين على متن شاحنات إلى أماكن آخرى بعيدا عن المناطق التى غمرتها الفيضانات.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية تحمل امدادات إغاثة غادرت إلى لاوس، فى اعقاب اعلان حكومة سول، انها ستقدم مساعدات طارئة على خلفية الفيضانات المميتة الناجمة عن انهيار سد تحت الانشاء.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة إن امدادات الاغاثة تشمل 1200 بطانية وملابس ومواد صحية قدمتها الحكومة والصليب الأحمر الكورى الجنوبى وشركة "اس كيه" للهندسة والانشاءات.



جانب من نقل الناجين من الفيضانات فى لاوس



شاحنة تنقل الناجين من الفيضانات فى لاوس



شاحنة فى لاوس